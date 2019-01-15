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      У франківському виші знайшли гранату, вона перебувала у небезпечному стані: фото

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      На території медуніверситету Франківська виявили гранату
      На території медуніверситету Франківська виявили гранату / 24 канал

      15 січня на території Івано-Франківського національного медичного університету виявили гранату. Поки що невідомо, як боєприпас потрапив на подвір'я навчального закладу.

      Про це інформує прес-служба Нацполіції регіону.

      Читайте також: Ще один вибух гранати на Тернопільщині: серед постраждалих – школярі

      15 січня до поліції зателефонував мешканець обласного центру. Він повідомив, що на вулиці Целевича на території кафедри фізичного лежить предмет, який схожий на гранату. Поліцейські терміново прибули на місце подій та евакуювали студентів і персонал навчального закладу,
      – йдеться у повідомленні.

      Виявлений боєприпас перебував у надзвичайно небезпечному стані і міг спрацювати у будь-який момент. Його негайно знешкодили: за допомогою детонуючого шнура здійснили вибух.


      Граната на подвір'ї вишу

      Після цього поліцейські обстежили територію, – інших вибухонебезпечних предметів не виявили.

      Наразі слідчі встановлюють, як граната потрапила на територію навчального закладу.


      Граната на подвір'ї вишу

      За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

      Теги: Новини України Зброя Новини Івано-Франківська Поліція
      Джерело: 24 Канал
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