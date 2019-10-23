В Германии выступили против санкций ЕС в отношении России

Часть депутатов Бундестага считает, что санкционная политика Евросоюза против Российской Федерации "трещит по швам".

По информации DW, члены правопопулистской фракции "Альтернативы для Германии" заявили, что санкции нужно отменить. По словам главы фракции Бернда Баумана, санкционная политика ЕС не достигла своей цели.

К слову: Евросоюз продлил санкции против России

Она якобы мешает урегулированию конфликта на Донбассе. А еще наносит значительный урон немецкой экономике и политическим отношениям Германии и России. Политик призвал немецкую власть во время следующего голосования в Евросоюзе не поддерживать продление санкций против России.

К слову, ранее против "Альтернативы для Германии проводилось расследование за незаконное финансирование из-за рубежа. Немецкие СМИ предполагают, что отправителем средств немецким правым популистам вполне вероятно был Кремль.

Когда ЕС ввел санкции против России?

Впервые Евросоюз ввел экономические санкции против Кремля в 2014 году после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. С тех пор ограничения постоянно продолжались из-за нежелания Москвы начать деэскалацию ситуации. В санкционный список попали более 200 граждан РФ и организаций, которые занимаются различной деятельностью в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Экономические санкции ЕС включают:

• ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

• запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт);

• запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ;

• ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.