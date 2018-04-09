21:45
9 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
18°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 6°C
  • четверг
    13°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА ВОЙНА В СИРИИ САНКЦИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Базарная эстетика девяностых
Згадати все
20:42, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ПАСХА ВОЙНА В СИРИИ САНКЦИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Google Chrome можно ускорить запуск в несколько раз: инструкция

304 Читати новину українською
Как в Google Chrome ускорить запуск
Как в Google Chrome ускорить запуск / mashable.com

Уже несколько месяцев можно заметить, что в Google Chrome есть баг, из-за которого он запускается слишком медленно. Дело в том, что браузер при запуске проверяет все файлы из истории сканирования.

Об этом пишет akket.com.

Поэтому, если файлов в истории сканирования много, то процесс проверки будет происходить снова и снова, тем самым приводя к сильной задержке в скорости запуска веб-браузера.

Читайте также: Google готовится изменить Play Маркет: фото

Этот недостаток признали и в Google.

Чтобы увеличить скорость работы Google Chrome в несколько раз, надо удалить все загруженные файлы, или же перенести их в другую папку. В таком случае браузер перестанет выполнять проверку, поэтому и запускаться будет значительно быстрее.

Для этого в верхнем меню настроек выбираете "загрузки" и в открывшемся разделе выбираете кнопку "Удалить все", расположенную справа.

В результате история сканирования будет удалена, но файлы сохранятся. После очистки истории необходимо полностью закрыть Google Chrome и запустить заново. Если все было сделано правильно, он запускается очень быстро.

Як пришвидшити запуск Google Chrome

Как ускорить запуск Google Chrome

Теги: Техно Интернет Google
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук