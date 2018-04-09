В Google Chrome можно ускорить запуск в несколько раз: инструкция

Уже несколько месяцев можно заметить, что в Google Chrome есть баг, из-за которого он запускается слишком медленно. Дело в том, что браузер при запуске проверяет все файлы из истории сканирования.

Об этом пишет akket.com.

Поэтому, если файлов в истории сканирования много, то процесс проверки будет происходить снова и снова, тем самым приводя к сильной задержке в скорости запуска веб-браузера.

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Этот недостаток признали и в Google.

Чтобы увеличить скорость работы Google Chrome в несколько раз, надо удалить все загруженные файлы, или же перенести их в другую папку. В таком случае браузер перестанет выполнять проверку, поэтому и запускаться будет значительно быстрее.

Для этого в верхнем меню настроек выбираете "загрузки" и в открывшемся разделе выбираете кнопку "Удалить все", расположенную справа.

В результате история сканирования будет удалена, но файлы сохранятся. После очистки истории необходимо полностью закрыть Google Chrome и запустить заново. Если все было сделано правильно, он запускается очень быстро.

Как ускорить запуск Google Chrome