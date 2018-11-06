В Госдепе США отреагировали на смерть Екатерины Гандзюк

В американском внешнеполитическом ведомстве осудили нападения на активистов и призвали как можно скорее привлечь к ответственности причастных к нападению и как следствие смерти Екатерины Гандзюк.

Об этом написала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в своем Twitter.

Читайте также: Умерла Екатерина Гандзюк: где и когда состоятся похороны

Чиновница выразила соболезнования родным и близким Екатерины Гандзюк от имени Соединенных Штатов.

Нападения на гражданское общество Украины должны прекратиться. Те, кто ответственен за заказ и совершение этой ужасной атаки, должны быть привлечены к суду,

– подчеркнула Нойерт.

The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває #хтозамовив — Heather Nauert (@statedeptspox) 6 ноября 2018 г.

Также, представительница Госдепа добавила к своей записи хэштеги #мовчання_вбиває #хтозамовив.

31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Кто такая Екатерина Гандзюк? Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН.



Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев.



В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и ее последующая смерть: все, что следует знать