В ГПУ серьезно заинтересовались миллионными премиями руководству "Нафтогаза"

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству НАК "Нафтогаз Украины" за победу в Стокгольмском арбитраже над российской компанией "Газпром".

Такое заявление сделал глава ведомства Юрий Луценко, передают "Украинские новости".

Читайте также: Кто и сколько миллионов получил из работников "Нафтогаза": детали в цифрах

"Да, начали уголовное производство. Вопрос заключается в том, уполномочен ли наблюдательный совет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии более финансового права более финансового плана", – отметил глава ГПУ.

В то же время Луценко так и не дал ответа, на каком основании было открыто уголовное производство, однако допускает, что на основании обращения депутатов Верховной Рады.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



Впоследствии стало известно, что за такой успех наблюдательный совет компании принял решение о выплате премии всем причастным к победе виде 1% от выигранной суммы.