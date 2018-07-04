У ГПУ серйозно зацікавилися мільйонними преміями керівництву "Нафтогазу"

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премії керівництву НАК "Нафтогаз України" за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російською компанією "Газпром".

Таку заяву зробив очільник відомства Юрій Луценко, передають "Українські новини".

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"Так, почали кримінальне провадження. Питання полягає в тому, чи є уповноваженою наглядова рада ухвалювати такі рішення. І чи є у них право призначати премії понад фінансового права понад фінансового плану", – зауважив очільник ГПУ.

Водночас Луценко так і не дав відповіді, на якій підставі було відкрито кримінальне провадження, однак допускає, що на підставі звернення депутатів Верховної Ради.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром"доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.



Згодом стало відомо, що за такий успіх наглядова рада компанії ухвалила рішення про виплату премії усім дотичним до перемоги вигляді 1% від віграної суми.

