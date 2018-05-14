В Харькове СБУ задержала торговцев оружием из зоны ООС

В Харькове 14 мая Служба безопасности Украины задержала двух торговцев, которые занимались сбытом оружия и боеприпасов из района проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

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Работниками СБУ было установлено, что двое жителей Харькова продавали патроны к автомату и пулемету Калашникова, боевые гранаты и самозарядный карабин СКС.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации злоумышленниками оружия представителям криминальных кругов,

– сообщили в пресс-службе.

Правоохранители оформили задержание мужчин во время сбыта ими двух гранат Ф-1, РГД-5 и патронов калибра 7,62 мм.

Задержание Службой безопасности Украины торговцев оружием в Харькове

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, а также открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).