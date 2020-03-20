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      В Харькове сотни автобусов сошли с маршрутов из-за возможных штрафов

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      Почти 300 харьковских автобусов не выехали на маршрут из-за нежелания водителей быть наказанными. Полиция штрафует за больше, чем 10 пассажиров в салоне.

      Водители не готовы платить штрафы, а когда они отказывают пассажирам – им угрожают и даже применяют силу. Об этом сообщил заместитель харьковского мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, информирует "Харьков Times".

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      В частности, вчера пассажиры вытащили 60-летнего водителя из кабины автобуса и избили его. Полиция, которая осматривает транспортные средства и проверяет количество пассажиров в салоне, задерживает движение и провоцирует конфликты, отметил Водовозов.

      Сейчас в Харькове на маршрутах около 300 автобусов – половина от общего количества. Также есть около 50 трамваев и троллейбусов, однако чтобы вывести их на линии, не хватает водителей. В горсовете говорят, что готовы взять на временную работу всех, кто имеет право управления городским транспортом.

      К слову, 20 марта мэр Харькова Геннадий Кернес подписал обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой возобновить работу харьковского метро.

      Карантинные ограничения в Украине:

      • С 12 марта по 3 апреля объявлен общенациональный карантин.
      • Остановлена работа метрополитена.
      • Отменено железнодорожное и авиасообщение.
      • Остановлены междугородные пассажирские перевозки.
      • В Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске и Луцке не работает общественный транспорт.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Транспорт Новости Харькова Геннадий Кернес
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