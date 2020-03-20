В Харькове сотни автобусов сошли с маршрутов из-за возможных штрафов

Почти 300 харьковских автобусов не выехали на маршрут из-за нежелания водителей быть наказанными. Полиция штрафует за больше, чем 10 пассажиров в салоне.

Водители не готовы платить штрафы, а когда они отказывают пассажирам – им угрожают и даже применяют силу. Об этом сообщил заместитель харьковского мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, информирует "Харьков Times".

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В частности, вчера пассажиры вытащили 60-летнего водителя из кабины автобуса и избили его. Полиция, которая осматривает транспортные средства и проверяет количество пассажиров в салоне, задерживает движение и провоцирует конфликты, отметил Водовозов.

Сейчас в Харькове на маршрутах около 300 автобусов – половина от общего количества. Также есть около 50 трамваев и троллейбусов, однако чтобы вывести их на линии, не хватает водителей. В горсовете говорят, что готовы взять на временную работу всех, кто имеет право управления городским транспортом.

К слову, 20 марта мэр Харькова Геннадий Кернес подписал обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой возобновить работу харьковского метро.

Карантинные ограничения в Украине:

С 12 марта по 3 апреля объявлен общенациональный карантин.

Остановлена работа метрополитена.

Отменено железнодорожное и авиасообщение.

Остановлены междугородные пассажирские перевозки.

В Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске и Луцке не работает общественный транспорт.



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