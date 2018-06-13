В Харькове взорвали и ограбили банкомат: фото и видео
В Харькове ночью 13 июня неизвестные взорвали банкомат Сбербанка и забрали оттуда деньги. Сумма похищенных денег пока не известна.
Инцидент произошел около 4 утра на улице Краснодарской, в Немишлянском районе, сообщает пресс-служба полиции Харькова. Никто не пострадал.
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Взрыв в Харькове: неизвестные взорвали банкомат
Пока не известно, какую сумму похитили злоумышленники
Взрывотехники установили, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.
Банкомат в харькове взорвали самодельной взрывчаткой
В Харькове взорвали банкомат "Сбербанка"
Правоохранители изъяли с места происшествия вещественные доказательства и направили их на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к событию. Сумма похищенных денег устанавливается.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства
В Харькове взорвали банкомат: смотрите видео