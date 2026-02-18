Об этом сообщили в ГУИС.

В какой камере находился детектив НАБУ?

В ГУИС рассказали, что детектив находился в Киевском СИЗО с 22 июля по 3 декабря 2025 года. Он был в камере № 1 блока, предназначенного для бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов и судов. А распространенная информация о якобы "предоставлении камеры с неприятными соседями", мол, неправдивая.

Все это время детектив находился в камере один. Он находился в среднестатистическом помещении Киевского СИЗО, к нему был беспрепятственный доступ представителей правозащитных организаций, как общественных, так и Офиса омбудсмена, а также медиков пенитенциарной системы,

– заявили в ГУИС.

В ведомстве признали, что большинство камер, особенно в следственных изоляторах, нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

Отмечается, что условия содержания не соответствуют полностью международным пенитенциарным стандартам, но "даже во время войны ГУИС Украины пытается улучшить ситуацию".

