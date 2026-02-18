Об этом сообщили в ГУИС.
В какой камере находился детектив НАБУ?
В ГУИС рассказали, что детектив находился в Киевском СИЗО с 22 июля по 3 декабря 2025 года. Он был в камере № 1 блока, предназначенного для бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов и судов. А распространенная информация о якобы "предоставлении камеры с неприятными соседями", мол, неправдивая.
Все это время детектив находился в камере один. Он находился в среднестатистическом помещении Киевского СИЗО, к нему был беспрепятственный доступ представителей правозащитных организаций, как общественных, так и Офиса омбудсмена, а также медиков пенитенциарной системы,
– заявили в ГУИС.
В ведомстве признали, что большинство камер, особенно в следственных изоляторах, нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.
Отмечается, что условия содержания не соответствуют полностью международным пенитенциарным стандартам, но "даже во время войны ГУИС Украины пытается улучшить ситуацию".
Что предшествовало этому?
17 февраля во время заседания суда, где избирали меру пресечения экс-министру юстиции Герману Галущенко, прокурор САП сделал заявление.
Он сообщил, что заместитель тогдашнего министра Евгений Пикалов якобы направил Галущенко сообщение о просьбе от СБУ: "Просят бесплатную камеру с неприятными соседями" для задержанного руководителя подразделения НАБУ.
В тот же день Пикалов якобы прислал фото камеры, а Галущенко ответил "+".
В свою очередь экс-министр заявил, что не было никакого предвзятого отношения к условиям содержания Магамедрасулова.