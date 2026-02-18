Про це повідомили в ДКВС.

У якій камері перебував детектив НАБУ?

У ДКВС розповіли, що детектив перебував у Київському СІЗО з 22 липня до 3 грудня 2025 року. Він був у камері № 1 блоку, призначеного для колишніх і чинних співробітників правоохоронних органів і судів. А поширена інформація про нібито "надання камери з неприємними сусідами", мовляв, неправдива.

Весь цей час детектив перебував у камері один. Він знаходився у середньостатистичному приміщенні Київського СІЗО, до нього був безперешкодний доступ представників правозахисних організацій, як громадських, так і Офісу омбудсмена, а також медиків пенітенціарної системи,

– заявили в ДКВС.

У відомстві визнали, що більшість камер, особливо в слідчих ізоляторах, потребують капітального ремонту або реконструкції.

Зазначається, що умови утримання не відповідають повністю міжнародним пенітенціарним стандартам, але "навіть під час війни ДКВС України намагається покращити ситуацію".

Що передувало цьому?