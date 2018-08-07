В Иране отреагировали на восстановленные санкций США против страны

В понедельник, 6 августа, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что таким образом США ведут "психологическую войну" и пытается расколоть иранский народ. Он также добавил, что Иран все равно будет придерживаться ядерного соглашения и будет выполнять взятые на себя обязательства.

Об этом говорится на сайте DW.com.

Читайте также: Иран – США: зачем Трамп решил сломать все, что делал Обама

Отметим, что накануне Соединенные Штаты Америки возобновили санкции против Ирана. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

Иран готов к переговорам с Вашингтоном лишь при условии, что США вернут доверие к себе. "Мы всегда выступаем за дипломатию и переговоры, но переговоры требуют честности", – сказал президент Ирана.

Соединенные Штаты Америки снова вводят санкции против Ирана и разрывают ядерное соглашение, а потом хотят провести переговоры с нами,

– заявил Роухани.

Он также отметил, что призыв к переговорам вместе с введением санкций не имеет смысла. "Призыв Трампа к прямым переговорам – только для внутреннего потребления в Америке и создания хаоса в Иране", – ответил Роухани. И добавил, что санкции могут затронуть поставки важных товаров в страну.

К слову, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции крупными санкциями. Такие заявления обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.