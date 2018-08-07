В Иране отреагировали на восстановленные санкций США против страны
В понедельник, 6 августа, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что таким образом США ведут "психологическую войну" и пытается расколоть иранский народ. Он также добавил, что Иран все равно будет придерживаться ядерного соглашения и будет выполнять взятые на себя обязательства.
Об этом говорится на сайте DW.com.
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Отметим, что накануне Соединенные Штаты Америки возобновили санкции против Ирана. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.
Иран готов к переговорам с Вашингтоном лишь при условии, что США вернут доверие к себе. "Мы всегда выступаем за дипломатию и переговоры, но переговоры требуют честности", – сказал президент Ирана.
Соединенные Штаты Америки снова вводят санкции против Ирана и разрывают ядерное соглашение, а потом хотят провести переговоры с нами,
– заявил Роухани.
Он также отметил, что призыв к переговорам вместе с введением санкций не имеет смысла. "Призыв Трампа к прямым переговорам – только для внутреннего потребления в Америке и создания хаоса в Иране", – ответил Роухани. И добавил, что санкции могут затронуть поставки важных товаров в страну.
К слову, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции крупными санкциями. Такие заявления обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.