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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Ірані відреагували на відновлені санкції США проти країни

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Президент Ірану Хасан Роухані
Президент Ірану Хасан Роухані / starsunfolded.com

У понеділок, 6 серпня, президент Ірану Хасан Роухані заявив, що таким чином США веде "психологічну війну" та намагається розколоти іранський народ. Він також додав, що Іран все одно дотримуватиметься ядерної угоди і виконуватиме взяті на себе зобов'язання.

Про це йдеться на сайті DW.com.

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Зазначимо, що напередодні Сполучені штати Америки відновили санкції проти Ірану. Відповідний указ підписав президент США Дональд Трамп.

Іран готовий до переговорів із Вашингтоном лише за умови, що США повернуть довіру до себе. "Ми завжди виступаємо за дипломатію та переговори, але переговори потребують чесності", – сказав президент Ірану.

Сполучені Штати Америки знову запроваджують санкції проти Ірану та розривають ядерну угоду, а потім хочуть провести переговори з нами,
– заявив Роухані.

Він також зазначив, що заклик до переговорів разом із запровадженням санкцій не має сенсу. "Заклик Трампа до прямих переговорів – тільки для внутрішнього споживання в Америці і створення хаосу в Ірані", – відповів Роухані. І додав, що санкції можуть зачепити поставки важливих товарів в країну.

До слова, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.

Теги: Новини політики Новини США Санкції Дональд Трамп Іран
Джерело: 24 канал
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