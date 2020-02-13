В Ирландии зарегистрировали первый однополый брак
В Северной Ирландии с 13 января начали официально регистрировать однополые браки. Теперь 26-летняя Робин Пиплс из Белфаста и 27-летняя Шарни Эдвардс из Брайтона вошли в историю как первая лесбийская пара, которая вышла замуж в этом регионе.
Девушки знакомы уже шесть лет. Робин сделала предложенип партнерше во время поездки в Париж в мае 2015 года. Свадьбу праздновали в отеле в графстве Антрим.
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Молодожены рассказали, что долго боролись за то, чтобы их возможности были равными. Они добавили, что не ожидали стать первой парой и войти в историю.
Наша любовь точно такая же, как и у всех. И это значит для меня все. Просто сейчас мы можем жениться. И сейчас у нас есть возможность сказать – это моя жена и у нас была свадьба,
– рассказала невеста Робин Эдвардс-Пиплс.
Молодожены считают, что запрет был чисто политическим. И советуют всем, кто еще не решался, последовать их примеру.
Фото со свадьбы Робин Пиплс и Шарни Эдвардс
В каких еще странах можно жениться двум людям, независимо от пола?
- Нидерланды
- Бельгия
- Испания
- Канада
- ЮАР
- Норвегия
- Швеция
- Португалия
- Исландия
- Аргентина
- Дания
- Бразилия
- Франция
- Уругвай
- Новая Зеландия
- Люксембург
- США
- Ирландия
- Колумбия
- Финляндия
- Мальта
- Германия
- Австралия
- Австрия
- Тайвань
- Эквадор
- Коста-Рика
- Великобритания
К слову, еще до 2018 года мире около 70 стран и территорий однополые браки считали преступлением. В некоторых из них за гомосексуальность предусмотрена смертная казнь.
Признание ЛГБТ-прав в странах мира / Инфографика 24 канала