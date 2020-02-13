19:11
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      В Ирландии зарегистрировали первый однополый брак

      75 Читати новину українською
      Hобин Пиплс и Шарни Эдвардс / paimages.co.uk

      В Северной Ирландии с 13 января начали официально регистрировать однополые браки. Теперь 26-летняя Робин Пиплс из Белфаста и 27-летняя Шарни Эдвардс из Брайтона вошли в историю как первая лесбийская пара, которая вышла замуж в этом регионе.

      Девушки знакомы уже шесть лет. Робин сделала предложенип партнерше во время поездки в Париж в мае 2015 года. Свадьбу праздновали в отеле в графстве Антрим.

      Читайте также: Еще одна страна узаконила однополые браки

      Молодожены рассказали, что долго боролись за то, чтобы их возможности были равными. Они добавили, что не ожидали стать первой парой и войти в историю.

      Наша любовь точно такая же, как и у всех. И это значит для меня все. Просто сейчас мы можем жениться. И сейчас у нас есть возможность сказать – это моя жена и у нас была свадьба,
      – рассказала невеста Робин Эдвардс-Пиплс.

      Молодожены считают, что запрет был чисто политическим. И советуют всем, кто еще не решался, последовать их примеру.

      перше одностатеве весілля
      Фото со свадьбы Робин Пиплс и Шарни Эдвардс

      В каких еще странах можно жениться двум людям, независимо от пола?

      • Нидерланды
      • Бельгия
      • Испания
      • Канада
      • ЮАР
      • Норвегия
      • Швеция
      • Португалия
      • Исландия
      • Аргентина
      • Дания
      • Бразилия
      • Франция
      • Уругвай
      • Новая Зеландия
      • Люксембург
      • США
      • Ирландия
      • Колумбия
      • Финляндия
      • Мальта
      • Германия
      • Австралия
      • Австрия
      • Тайвань
      • Эквадор
      • Коста-Рика
      • Великобритания

      К слову, еще до 2018 года мире около 70 стран и территорий однополые браки считали преступлением. В некоторых из них за гомосексуальность предусмотрена смертная казнь.

      Признание ЛГБТ-прав в странах мира / Инфографика 24 канала

      Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
      сегодня
      19462
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Здоровье Новости Украины ЛГБТ Отношения Семья Северная Ирландия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:59 1 апреля – лишь переломный момент в реформе медицины, – интервью Скалецкой
      Альона Чернецька 23
      сегодня , 18:52 США готовят новые санкции против "Северного потока-2": что об этом известно
      Світлана Попова 51
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      141
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      183
      сегодня , 17:30 Дело Труханова: почему скандальном мэру могут отменить приговор
      Катерина Петренко 101
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук