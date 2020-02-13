В Ирландии зарегистрировали первый однополый брак

В Северной Ирландии с 13 января начали официально регистрировать однополые браки. Теперь 26-летняя Робин Пиплс из Белфаста и 27-летняя Шарни Эдвардс из Брайтона вошли в историю как первая лесбийская пара, которая вышла замуж в этом регионе.

Девушки знакомы уже шесть лет. Робин сделала предложенип партнерше во время поездки в Париж в мае 2015 года. Свадьбу праздновали в отеле в графстве Антрим.

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Молодожены рассказали, что долго боролись за то, чтобы их возможности были равными. Они добавили, что не ожидали стать первой парой и войти в историю.

Наша любовь точно такая же, как и у всех. И это значит для меня все. Просто сейчас мы можем жениться. И сейчас у нас есть возможность сказать – это моя жена и у нас была свадьба,

– рассказала невеста Робин Эдвардс-Пиплс.

Молодожены считают, что запрет был чисто политическим. И советуют всем, кто еще не решался, последовать их примеру.



Фото со свадьбы Робин Пиплс и Шарни Эдвардс

В каких еще странах можно жениться двум людям, независимо от пола?

Нидерланды

Бельгия

Испания

Канада

ЮАР

Норвегия

Швеция

Португалия

Исландия

Аргентина

Дания

Бразилия

Франция

Уругвай

Новая Зеландия

Люксембург

США

Ирландия

Колумбия

Финляндия

Мальта

Германия

Австралия

Австрия

Тайвань

Эквадор

Коста-Рика

Великобритания

К слову, еще до 2018 года мире около 70 стран и территорий однополые браки считали преступлением. В некоторых из них за гомосексуальность предусмотрена смертная казнь.

Признание ЛГБТ-прав в странах мира / Инфографика 24 канала