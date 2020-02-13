У Ірландії зареєстрували перший одностатевий шлюб

У Північній Ірландії з 13 січня почали офіційно визнавати одностатеві шлюби. Тепер 26-річна Робін Піплс з Белфаста і 27-річна Шарні Едвардс з Брайтона увійшли в історію як перша лесбійська пара, що одружилась в цьому регіоні.

Дівчата знайомі вже шість років. Робін освідчилась партнерці під час поїздки до Парижа у травні 2015 року. Весілля святкували у готелі у графстві Антрім.

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Наречені розповіли, що довго боролися за те, щоб їхні можливості були рівними. Вони додали, що не очікували стати першою парою і увійти в історію.

Наша любов точно така ж, як і у всіх. І це означає для мене все. Просто зараз ми можемо одружуватися. І зараз у нас є можливість сказати – це моя дружина і що у нас було весілля,

– розповіла наречена Робін Едвардс-Піплс.

Молодята вважають, що заборона була суто політичною. І радять усім, хто досі не наважувався, наслідувати їхній приклад.



Фото з весілля Робін Піплс та Шарні Едвардс

У яких ще країнах можна одружитися двом людям, незалежно від статі?

Нідерланди

Бельгія

Іспанія

Канада

ПАР

Норвегія

Швеція

Португалія

Ісландія

Аргентина

Данія

Бразилія

Франція

Уругвай

Нова Зеландія

Люксембург

США

Ірландія

Колумбія

Фінляндія

Мальта

Німеччина

Австралія

Австрія

Тайвань

Еквадор

Коста-Ріка

Великобританія

До слова, ще до 2018 року світі у щонайменше 70 країнах і територіях одностатеві шлюби вважали злочином. У деяких із них за гомосексуальність передбачена смертна кара.



Визнання ЛГБТ-прав у країнах світу / Інфографіка 24 каналу