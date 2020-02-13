18:00
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      У Ірландії зареєстрували перший одностатевий шлюб

      3
      Робін Піплс та Шарні Едвардс / paimages.co.uk

      У Північній Ірландії з 13 січня почали офіційно визнавати одностатеві шлюби. Тепер 26-річна Робін Піплс з Белфаста і 27-річна Шарні Едвардс з Брайтона увійшли в історію як перша лесбійська пара, що одружилась в цьому регіоні.

      Дівчата знайомі вже шість років. Робін освідчилась партнерці під час поїздки до Парижа у травні 2015 року. Весілля святкували у готелі у графстві Антрім. 

      Читайте також: Ще одна країна узаконила одностатеві шлюби

      Наречені розповіли, що довго боролися за те, щоб їхні можливості були рівними. Вони додали, що не очікували стати першою парою і увійти в історію.

      Наша любов точно така ж, як і у всіх. І це означає для мене все. Просто зараз ми можемо одружуватися. І зараз у нас є можливість сказати – це моя дружина і що у нас було весілля,
      – розповіла наречена Робін Едвардс-Піплс.

      Молодята вважають, що заборона була суто політичною. І радять усім, хто досі не наважувався, наслідувати їхній приклад.

      перше одностатеве весілля
      Фото з весілля Робін Піплс та Шарні Едвардс

      У яких ще країнах можна одружитися двом людям, незалежно від статі?

      • Нідерланди
      • Бельгія
      • Іспанія
      • Канада
      • ПАР
      • Норвегія
      • Швеція
      • Португалія
      • Ісландія
      • Аргентина
      • Данія
      • Бразилія
      • Франція
      • Уругвай
      • Нова Зеландія
      • Люксембург
      • США
      • Ірландія
      • Колумбія
      • Фінляндія
      • Мальта
      • Німеччина
      • Австралія
      • Австрія
      • Тайвань
      • Еквадор
      • Коста-Ріка
      • Великобританія

      До слова, ще до 2018 року світі у щонайменше 70 країнах і територіях одностатеві шлюби вважали злочином. У деяких із них за гомосексуальність передбачена смертна кара.


      Визнання ЛГБТ-прав у країнах світу / Інфографіка 24 каналу

      Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      сьогодні
      23436
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Здоров'я ЛГБТ Стосунки Сімʼя Північна Ірландія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Справа Труханова: через що скандальному мерові можуть скасувати вирок
      Катерина Петренко 197
      сьогодні , 17:00 В Росію повертається Конституційна монархія?
      Віталій Портников 391
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      918
      сьогодні , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      498
      сьогодні , 15:50 Вибухи посилок в Амстердамі: що відомо
      Ірина Кошанська 783
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук