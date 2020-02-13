У Ірландії зареєстрували перший одностатевий шлюб
У Північній Ірландії з 13 січня почали офіційно визнавати одностатеві шлюби. Тепер 26-річна Робін Піплс з Белфаста і 27-річна Шарні Едвардс з Брайтона увійшли в історію як перша лесбійська пара, що одружилась в цьому регіоні.
Дівчата знайомі вже шість років. Робін освідчилась партнерці під час поїздки до Парижа у травні 2015 року. Весілля святкували у готелі у графстві Антрім.
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Наречені розповіли, що довго боролися за те, щоб їхні можливості були рівними. Вони додали, що не очікували стати першою парою і увійти в історію.
Наша любов точно така ж, як і у всіх. І це означає для мене все. Просто зараз ми можемо одружуватися. І зараз у нас є можливість сказати – це моя дружина і що у нас було весілля,
– розповіла наречена Робін Едвардс-Піплс.
Молодята вважають, що заборона була суто політичною. І радять усім, хто досі не наважувався, наслідувати їхній приклад.
Фото з весілля Робін Піплс та Шарні Едвардс
У яких ще країнах можна одружитися двом людям, незалежно від статі?
- Нідерланди
- Бельгія
- Іспанія
- Канада
- ПАР
- Норвегія
- Швеція
- Португалія
- Ісландія
- Аргентина
- Данія
- Бразилія
- Франція
- Уругвай
- Нова Зеландія
- Люксембург
- США
- Ірландія
- Колумбія
- Фінляндія
- Мальта
- Німеччина
- Австралія
- Австрія
- Тайвань
- Еквадор
- Коста-Ріка
- Великобританія
До слова, ще до 2018 року світі у щонайменше 70 країнах і територіях одностатеві шлюби вважали злочином. У деяких із них за гомосексуальність передбачена смертна кара.
Визнання ЛГБТ-прав у країнах світу / Інфографіка 24 каналу