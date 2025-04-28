Про це розповідає 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Читайте також Пошкоджено будинки та господарчі споруди: які наслідки атаки "Шахедів" на Полтавщину

На Полтавщині ППО зупинила загрозу

Під час останньої повітряної тривоги на Полтавщині вдалося успішно знешкодити загрозу завдяки роботі ППО. У Решетилівській громаді, внаслідок падіння уламків БпЛА на відкриту територію, сталася пожежа на площі 0,2 га.

За словами тимчасового виконуючого обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, на місці події працюють рятувальники, і, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Когут також висловив вдячність підрозділам ППО за ефективну роботу, яка дозволила мінімізувати наслідки атак.

До слова, Росія також вдосконалює свої балістичні ракети, що ускладнює їх виявлення українською ППО.

Траєкторія ракет "Іскандер" змінюється, що знижує ефективність їхнього знищення.

Загалом українська ППО за тиждень знищила 841 російську ціль, зокрема крилаті та балістичні ракети й безпілотники.

Здійснено 160 літаковильотів, з них понад 90 на винищувальне прикриття та близько 50 на вогневе ураження і підтримку військ.