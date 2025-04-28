Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Полтавской ОГА Владимира Когута.

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На Полтавщине ПВО остановила угрозу

Во время последней воздушной тревоги на Полтавщине удалось успешно обезвредить угрозу благодаря работе ПВО. В Решетиловской общине, в результате падения обломков БпЛА на открытую территорию, произошел пожар на площади 0,2 га.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Полтавской ОГА Владимира Когута, на месте происшествия работают спасатели, и, к счастью, обошлось без пострадавших.

Когут также выразил благодарность подразделениям ПВО за эффективную работу, которая позволила минимизировать последствия атак.

К слову, Россия также совершенствует свои баллистические ракеты, что затрудняет их обнаружение украинской ПВО.

Траектория ракет "Искандер" меняется, что снижает эффективность их уничтожения.

В целом украинская ПВО за неделю уничтожила 841 российскую цель, в частности крылатые и баллистические ракеты и беспилотники.

Осуществлено 160 самолето-вылетов, из них более 90 на истребительное прикрытие и около 50 на огневое поражение и поддержку войск.