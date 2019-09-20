В Ивано-Франковске аварийно приземлился самолет с 90 пассажирами на борту

19 сентября в международном аэропорту "Ивано-Франковск" совершил аварийную посадку самолет, следовавший рейсом "Валенсия – Киев". На борту находились 90 пассажиров включительно с экипажем. Пострадавших нет.

Причиной аварийной посадки стала неисправность шасси, о которой сообщил датчик, информирует управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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К месту происшествия выезжали спасательные службы. Около 22 часов они получили команду "отбой", поскольку рейс приземлился без негативных последствий.

В международном аэропорту "Ивано-Франковск" журналистам 24 канала прокомментировали, что рейс осуществляла авиакомпания МАУ.

Что известно о самолетах МАУ?Всего у крупнейшей авиакомпании Украины МАУ в наличии есть 46 самолетов. Согласно данным реестра гражданских воздушных судов Украины (по состоянию на 14 июня 2019 года), самыми новыми авиалайнерами здесь является Boeing 737-800 (2018 года изготовления), а самым старым – Boeing 767-300 (1991 год изготовления). Средний возраст аэрофлота компании – 13 лет.



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