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      В Ивано-Франковске аварийно приземлился самолет с 90 пассажирами на борту

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      Аварийная посадка самолета в Франковске
      Аварийная посадка самолета в Франковске / kurs.if.ua

      19 сентября в международном аэропорту "Ивано-Франковск" совершил аварийную посадку самолет, следовавший рейсом "Валенсия – Киев". На борту находились 90 пассажиров включительно с экипажем. Пострадавших нет.

      Причиной аварийной посадки стала неисправность шасси, о которой сообщил датчик, информирует управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

      Это важно: Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны

      К месту происшествия выезжали спасательные службы. Около 22 часов они получили команду "отбой", поскольку рейс приземлился без негативных последствий.

      В международном аэропорту "Ивано-Франковск" журналистам 24 канала прокомментировали, что рейс осуществляла авиакомпания МАУ.

      Что известно о самолетах МАУ?Всего у крупнейшей авиакомпании Украины МАУ в наличии есть 46 самолетов. Согласно данным реестра гражданских воздушных судов Украины (по состоянию на 14 июня 2019 года), самыми новыми авиалайнерами здесь является Boeing 737-800 (2018 года изготовления), а самым старым – Boeing 767-300 (1991 год изготовления). Средний возраст аэрофлота компании – 13 лет.


      Средний возраст флота популярных международных авиакомпаний

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      Теги: Новости Украины МАУ Новости Ивано-Франковска авиация Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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