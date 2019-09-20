В Івано-Франківську аварійно приземлився літак із 90 пасажирами на борту

19 вересня в міжнародному аеропорту "Івано-Франківськ" здійснив аварійну посадку літак, що прямував рейсом "Валенсія – Київ". На борту перебувало 90 пасажирів включно з екіпажем. Постраждалих немає.

Причиною аварійної посадки стала несправність шасі, про яку повідомив датчик, повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

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До місця події виїжджали рятувальні служби. Близько 22 години вони отримали команду "відбій", оскільки рейс приземлився без негативних наслідків.

В міжнародному аеропорту "Івано-Франківськ" журналістам 24 каналу прокоментували, що рейс здійснювала авіакомпанія МАУ.

Що відомо про літаки МАУ? Всього в найбільшій авіакомпанії України МАУ в наявності є 46 літаків. Згідно з даними реєстру цивільних повітряних суден України (станом на 14 червня 2019 року), найновішими авіалайнерами тут є Boeing 737-800 (2018 року виготовлення), а найстарішим – Boeing 767-300 (1991 рік виготовлення). Середній вік аерофлоту компанії – 13 років.



Середній вік флоту популярних міжнародних авіакомпаній