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      В Івано-Франківську аварійно приземлився літак із 90 пасажирами на борту

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      Аварійна посадка літака у Франківську
      Аварійна посадка літака у Франківську / kurs.if.ua

      19 вересня в міжнародному аеропорту "Івано-Франківськ" здійснив аварійну посадку літак, що прямував рейсом "Валенсія – Київ". На борту перебувало 90 пасажирів включно з екіпажем. Постраждалих немає.

      Причиною аварійної посадки стала несправність шасі, про яку повідомив датчик, повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

      Це важливо: Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні

      До місця події виїжджали рятувальні служби. Близько 22 години вони отримали команду "відбій", оскільки рейс приземлився без негативних наслідків.

      В міжнародному аеропорту "Івано-Франківськ" журналістам 24 каналу прокоментували, що рейс здійснювала авіакомпанія МАУ.

      Що відомо про літаки МАУ? Всього в найбільшій авіакомпанії України МАУ в наявності є 46 літаків. Згідно з даними реєстру цивільних повітряних суден України (станом на 14 червня 2019 року), найновішими авіалайнерами тут є Boeing 737-800 (2018 року виготовлення), а найстарішим – Boeing 767-300 (1991 рік виготовлення). Середній вік аерофлоту компанії – 13 років.


      Середній вік флоту популярних міжнародних авіакомпаній

       

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      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська авіація Аварії та ДТП МАУ
      Джерело: 24 канал
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