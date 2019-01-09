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      В каких условиях спасатели ищут пропавшего туриста: красноречивый фоторепортаж

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      Спасательная операция продолжается четвертые сутки
      Спасательная операция продолжается четвертые сутки / ГСЧС

      6 января, в Сочельник, в Карпатах потерялись две группы туристов. Двоих мужчин из первой группы спасли в ночь на 7 января, их товарища днем нашли мертвым. Из второй группы одного лыжника нашли на Рождество, второго – до сих пор ищут.

      Спасательно-поисковую операцию усложняют и погодные условия.

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      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС

      По фотографиям, которые опубликовала пресс-служба ГСЧС со спасательно-поисковой операции, видно, что кое-где в горах намело полметра снега, а видимость во время метели очень плохая. Но, несмотря на все, туриста ищут уже четвертые сутки. К операции привлекли 18 спасателей и 4 единицы техники.

      Что произошло в Карпатах 6 января и сколько туристов потерялись? Сочельник на Закарпатье выдался неспокойным: местным спасателям поступило 2 сообщения о потерявшихся туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гемба Межгорского района. В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу направили отделение горных поисковиков.

      Аж в 00:15 спасатели нашли двоих туристов, и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания.
      Спасатели же, в свою очередь, продолжили искать третьего приобщив к поисковым работам еще два горных поисковые-спасательных отделения. Около трех часов утра 7 января профессионалы ГСЧС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружили.

      В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гемба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов.

      Около 11:50 утра 7 января спасатели нашли тело туриста, который не смог пойти вместе с друзьями и остался ждать спасателей.

      В 15:40 спасатели нашли одного из туристов из второй поисково-спасательной операции. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное. И сейчас продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.

      8 января спасатели безрезультатно пытались отыскать мужчину из второй группы. 9 января лыжник дал о себе знать. Около 15 часов мужчине удалось дозвониться до товарища и сообщить, что он дошел до неизвестной ему горной реки. Спасатели продолжают его поиски. 


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС


      Фото спасательно-поисковой операции ГСЧС

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие ГСЧС Новости Закарпатья Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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