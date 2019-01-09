В яких умовах рятувальники шукають зниклого туриста: промовистий фоторепортаж

6 січня, на Святвечір, у Карпатах загубилися дві групи туристів. Двох чоловіків з першої групи врятували в ніч проти 7 січня, їхнього товариша вдень знайшли мертвим. З другої групи одного лижника знайшли на Різдво, іншого – досі шукають.

Рятувально-пошукову операцію ускладнюють і погодні умови.

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Фото рятувально-пошукової операції ДСНС

З фотографій, які опублікувала прес-служба ДСНС з рятувально-пошукової операції, видно, що подекуди в горах намело півметра снігу, а видимість під час хуртовини дуже погана. Та, попри все, туриста шукають вже четверту добу. До операції залучили 18 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Що сталось у Карпатах 6 січня і скільки туристів загубились?Святвечір на Закарпатті видався неспокійним: місцевим рятувальникам надійшло 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до Служби порятунку 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. На їхні пошуки відразу направили відділення гірських пошуковців.



Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання.



Рятувальники ж, своєю чергою, продовжили шукати третього долучивши до пошукових робіт ще два гірські пошукові-рятувальні відділення. Близько третьої години ранку 7 січня професіонали ДСНС знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поруч не виявили.



Того ж вечора, 6 січня, до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів.



Близько 11:50 ранку 7 січня рятувальники знайшли тіло туриста, який не зміг піти разом із друзями та залишився чекати на рятувальників.



О 15:40 рятувальники відшукали одного з туристів з другої пошуково-рятувальної операції. Рятувальники оцінили стан туриста як задовільний. Та наразі тривають пошуки його товариша: чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.



8 січня рятувальники безрезультатно намагались відшукати чоловіка з другої групи. 9 січня лижник дав про себе знати. Близько 15 години чоловіку вдалося додзвонитися до товариша і повідомити, що він дійшов до невідомої йому гірської річки. Рятувальники продовжують його пошуки.



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС



Фото рятувально-пошукової операції ДСНС