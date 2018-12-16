В Калифорнии отказались от планов ввести налог на sms

Власти штата Калифорния отказалась от планов ввести налог на отправку sms-сообщений из-за критики, которую вызвало такое решение.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

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Отмечается, что комиссия штата по коммунальным услугам выступила с инициативой введения обязательных платежей за отправку текстовых сообщений. Таким образом собранные деньги власти штата планировали выделить для того, чтобы малообеспеченные жители штата получили возможность пользоваться мобильной связью. Голосование по этому вопросу запланировали на январь 2019 года.

Однако, власти штата решили отказаться от этой идеи, из-за изменений норм американской Федеральной комиссии по связи. В них говорится о том, что сервис отправки текстовых сообщений необходимо считать информационной, а не телекоммуникационной услугой. В то же время, согласно законам, штатам предоставлены полномочия облагать налогом только второй вид услуг. В связи с этим запланированое ранее голосование теперь отменено.

Многие операторы мобильной связи и другие телекоммуникационные компании выступали против планов калифорнийских властей. Они, в частности, указывали на то, что в случае введения сбора на отправку sms компании-операторы могут потерять клиентов, поскольку те окончательно перейдут на бесплатные сервисы, такие как WhatsApp и Skype.