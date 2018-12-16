У Каліфорнії відмовилися від планів ввести податок на sms

Влада штату Каліфорнія відмовилася від планів ввести податок на відправку sms-повідомлень через шквал критики, яку викликало таке рішення.

Про це повідомила телекомпанія CNN.

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Зазначається, що комісія штату з комунальних послуг виступила з ініціативою введення обов'язкових платежів за відправку текстових повідомлень. Таким чином зібрані гроші влада штату планувала виділити для того, щоб малозабезпечені жителі штату отримали змогу користуватися мобільним зв'язком. Голосування з приводу цього питання запланували на січень 2019 року.

Однак, представники влади штату вирішили відмовитися від цієї ідеї, через внесені зміни у норми американської Федеральної комісії зі зв'язку. У них йдеться про те, що сервіс відправки текстових повідомлень необхідно вважати інформаційню, а не телекомунікаційною послугою. Водночас, згідно із законами, штатам надано повноваження оподатковувати лише другий вид послуг. У зв'язку з цим заплановане раніше голосування тепер скасовано.

Багато операторів мобільного зв'язку та інші телекомунікаційні компанії виступали проти планів каліфорнійської влади. Вони, зокрема, вказували на те, що у разі введення збору на відправку sms компанії-оператори можуть втратити клієнтів, оскільки ті остаточно перейдуть на безкоштовні сервіси, такі як WhatsApp і Skype.