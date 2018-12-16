03:12
17 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У Каліфорнії відмовилися від планів ввести податок на sms

      46 Читать новость на русском
      Влада штату Каліфорнія планувала ввести податок на відправку sms-повідомлень
      Влада штату Каліфорнія планувала ввести податок на відправку sms-повідомлень / Фото з відкритих джерел

      Влада штату Каліфорнія відмовилася від планів ввести податок на відправку sms-повідомлень через шквал критики, яку викликало таке рішення.

      Про це повідомила телекомпанія CNN.

      Читайте також: Долари усюди: у США трапились курйозні ДТП через машину з грошима – відео

      Зазначається, що комісія штату з комунальних послуг виступила з ініціативою введення обов'язкових платежів за відправку текстових повідомлень. Таким чином зібрані гроші влада штату планувала виділити для того, щоб малозабезпечені жителі штату отримали змогу користуватися мобільним зв'язком. Голосування з приводу цього питання запланували на січень 2019 року.

      Однак, представники влади штату вирішили відмовитися від цієї ідеї, через внесені зміни у норми американської Федеральної комісії зі зв'язку. У них йдеться про те, що сервіс відправки текстових повідомлень необхідно вважати інформаційню, а не телекомунікаційною послугою. Водночас, згідно із законами, штатам надано повноваження оподатковувати лише другий вид послуг. У зв'язку з цим заплановане раніше голосування тепер скасовано.

      Багато операторів мобільного зв'язку та інші телекомунікаційні компанії виступали проти планів каліфорнійської влади. Вони, зокрема, вказували на те, що у разі введення збору на відправку sms компанії-оператори можуть втратити клієнтів, оскільки ті остаточно перейдуть на безкоштовні сервіси, такі як WhatsApp і Skype.

      Теги: Новини США Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      16 грудня , 23:07 Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 520
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Головні новини 16 грудня: відбулася прес-конференція Порошенка та названо головний собор УПЦ
      16 грудня , 22:00 Головні новини 16 грудня: відбулася прес-конференція Порошенка та названо головний собор УПЦ
      2281
      Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
      16 грудня , 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
      1812
      Найсмішніші меми тижня: Томос для Насірова та реакція РПЦ на Єдину помісну церкву
      16 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Томос для Насірова та реакція РПЦ на Єдину помісну церкву
      2481
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Протести в Парижі: поліція застосувала газ проти демонстрантів, на вулиці вивели БТРи
       8 грудня , 13:05
      У Великобританії чоловік випадково купив антикварний глечик за п'ять доларів
      2 грудня , 07:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук