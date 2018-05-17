В Канаде осудили открытие Крымского моста

В канадском МИД отреагировали на недавнее открытие Крымского моста на аннексированном полуострове. Там уверены: такие действия России лишь закрепляют оккупационные процессы.

Канада расценивает открытие Крымского моста Россией как посягательство на суверенитет Украины, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Укринформ.

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Канада осуждает возведение и частичное открытие моста через Керченский пролив. Этот мост, соединяющий Россию с незаконно оккупированным Крымом, является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины,

– заявила Фриланд.

Кроме этого, она считает, что целью строительства моста является укрепление незаконной аннексии полуострова и его принудительная изоляция от остальной Украины.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.