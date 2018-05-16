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В сети показали Крымский мост в первый день после открытия: фото

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Крымский мост пустует в первый день запуска
Крымский мост пустует в первый день запуска / Фото из Тwitter

На Крымском мосту, который соединяет Керчь с материковой частью РФ, почти пусто, несмотря на то, что оккупанты торжественно открыли его вчера, 15 мая.

Фото, сделанные в первый день после открытия моста, были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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Оккупанты запустили движение по Крымскому мосту сегодня, 17 мая, со стороны Кубани примерно в 5:25, а со стороны аннексированного Крыма– в 5:35.

На снимках видно, что оживленного движения на трассе нет. В общем, на фото видно только несколько автомобилей, которые проезжают по мосту.

Отметим, отныне ездить по Крымскому мосту могут все легковые автомобили и пассажирские автобусы. Ограничение скорости – 90 километров в час. Для грузовиков движение будет открыто осенью этого года.


Движение на Крымском мосту в первый день открытия


На Крымском мосту почти нет авто


Крымский мост через день после официального открытия

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Крымский мост Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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