В сети показали Крымский мост в первый день после открытия: фото

На Крымском мосту, который соединяет Керчь с материковой частью РФ, почти пусто, несмотря на то, что оккупанты торжественно открыли его вчера, 15 мая.

Фото, сделанные в первый день после открытия моста, были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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Оккупанты запустили движение по Крымскому мосту сегодня, 17 мая, со стороны Кубани примерно в 5:25, а со стороны аннексированного Крыма– в 5:35.

На снимках видно, что оживленного движения на трассе нет. В общем, на фото видно только несколько автомобилей, которые проезжают по мосту.

Отметим, отныне ездить по Крымскому мосту могут все легковые автомобили и пассажирские автобусы. Ограничение скорости – 90 километров в час. Для грузовиков движение будет открыто осенью этого года.



Движение на Крымском мосту в первый день открытия



На Крымском мосту почти нет авто



Крымский мост через день после официального открытия

Мост

Сегодня тучи туристов ломанулись к нам

Я прям расстроилась

И что,так НИКОГО и не будет,когда он рухнет?

Хотя нет...Он же для эвакуации хлопка ИЗ Крыма в сторону "на фиг"

Вот тогда и...

Кстати-освятите мост.А то мало ли...Еще не рухнет pic.twitter.com/xlaJ2VPlVZ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 16 травня 2018 р.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.