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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У мережі показали Кримський міст у перший день після відкриття: фото

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Кримський міст пустує у перший день запуску
Кримський міст пустує у перший день запуску / Фото з Тwitter

На Кримському мосту, який з'єднує Керч із материковою частиною РФ, майже порожньо, незважаючи на те, що окупанти урочисто відкрили його вчора, 15 травня.

Фото, зроблені в перший день після відкриття мосту, були опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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Окупанти запустили рух по Кримському мосту сьогодні, 17 травня, з боку Кубані приблизно о 5:25, а з боку анексованого Криму– о 5:35.

На знімках видно, що жвавого руху на трасі немає. Загалом, на фото видно лише кілька автомобілів, які проїжджають по мосту.

Зазначимо, відтепер їздити по Кримському мосту можуть всі легкові автомобілі та пасажирські автобуси. Обмеження швидкості – 90 кілометрів на годину. Для вантажівок рух буде відкрито восени цього року.


Рух на Кримському мості у перший день відкриття


На Кримському мості майже немає авто


Кримський міст за день після офіційного відкриття

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Кримський міст Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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