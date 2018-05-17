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В Канаді засудили відкриття Кримського мосту

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В Канаді засудили відкриття Кримського мосту
В Канаді засудили відкриття Кримського мосту / golos-ameriki.ru

У канадському МЗС відреагували на нещодавнє відкриття Кримського мосту на анексованому півострові. Там впевнені: такі дії Росії лише закріплюють окупаційні процеси.

Канада розцінює відкриття Кримського мосту Росією як посягання на суверенітет України, заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає Укрінформ.

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Канада засуджує зведення і часткове відкриття мосту через Керченську протоку. Цей міст, що з'єднує Росію з незаконно окупуваним Кримом, є черговим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України,
– заявила Фріланд.

Окрім цього, вона вважає, що що метою будівництва мосту є зміцнення незаконної анексії півострова та його примусова ізоляція від решти України.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Теги: Новини політики Анексія Криму Канада Христя Фріланд Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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