В катастрофе самолета на Кубе есть выжившие

В авиакатастрофе самолета Boeing 737 на Кубе, который разбился во время взлета из аэропорта Гаваны, есть трое выживших. Они находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на офицера.

Отметим, 18 мая в аэропорту Кубы при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. Сначала сообщалось, что все присутствующие в самолете, погибли.

Издание уточнило, что на борту самолета находились 113 человек – 104 пассажира и 9 членов экипажа.

Читайте также: На Кубе разбился самолет: проверяется информация о наличии украинцев на борту

Авиасудно упало на сельскохозяйственные поля сразу после взлета из международного аэропорта имени Хосе Марти.

О выживших, сообщает и кубинская ежедневная газета Granma. По ее данным, в катастрофе также выжили 3-ое, они госпитализированы в критическом состоянии.

Отмечается, что на борту также находился ребенок в возрасте до 2 лет и 4 старших детей.

Работник больницы, в которую привезли 3 пострадавших в авиакатастрофе, рассказал Reuters, что 1 из них умер из-за сильных ожогов, 2 других находятся в критическом состоянии.