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У катастрофі літака на Кубі є ті, що вижили

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Авіакатастрофа на Кубі 18 травня
Авіакатастрофа на Кубі 18 травня / Фото з соціальних мереж

В авіакатастрофі літака Boeing 737 на Кубі, який розбився під час зльоту з аеропорту Гавани, є троє людей, які вижили. Вони перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на військового офіцера.

Зазначимо, 18 травня в аеропорту Куби при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. Спершу повідомлялося, що всі присутні у літаку, загинули.

Видання уточнило, що на борту літака перебували 113 осіб – 104 пасажири і 9 членів екіпажу.

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Авіасудно впало на сільськогосподарські поля відразу після зльоту з міжнародного аеропорту імені Хосе Марті.

Про тих, що вижили, повідомляє і кубинська щоденна газета Granma. За її даними, у катастрофі також вижили 3, вони госпіталізовані у критичному стані.

Зазначається, що на борту також перебувала дитина віком до 2 років та 4 старших дітей.

Працівник лікарні, до якої привезли 3 постраждалих в авіакатастрофі, розповів Reuters, що 1 з них помер через сильні опіки, 2 інших перебувають у критичному стані.

 

Теги: Куба Жертви авіація Аварії та ДТП Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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