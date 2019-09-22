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      В Кении заметили редкого зебренка: он не полосатый, а – "в крапинку": фото

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      Уникальный зебренок
      Уникальный зебренок / фото Фрэнка Лю

      Окрас животного отличается от обычной окраски кожи у зебр. Во-первых, у животного гораздо темнее шерсть, а также вместо привычных полосок у жеребенка – пятна.

      Вероятно, жеребенок имеет генетическую мутацию – псевдо-меланизм. При ней у животных проявляется аномалия в их полосовом образце. Так, специализированные клетки, меланоциты, продуцирующие меланин, красный, желтый, коричневый или черный пигмент, который определяет цвет волос и кожи у млекопитающих. У зебр меланоциты равномерно распределены по всей коже. А вот в случае с Тирой, – все меланоциты присутствуют, но сам меланин по некоторым причинам не проявляется правильно.

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      Дело в том, что полоски зебры так же уникальны, как отпечатки пальцев, но странный окрас этого малыша может быть первым зарегистрированным примером подобного рода. Сделать снимок уникальной зебры удалось фотографу Фрэнку Лю.

      Зебренка отыскали в национальном парке Кении под названием Масаи-Мара.

      В Масаи-Мара заметили генетически мутировавшего детеныша зебры, его назвали Тира. Мы были одними из первых, кто посетил Тиру! Несколько лет назад был подобный случай, однако та зебра все же имела полоски и хвост, напоминавший кисточку. А вот Тира имеет совсем другой окрас, который выглядит как горошек! Надеюсь, эксперты разберутся в этом деле и вскоре поделятся интересными открытиями,
      – написал Фрэнк Лю.

      Милые фото маленького Тиры:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ? Tira - The Odd One @natgeo @natgeowild @natgeoyourshot

      Публикация от Frank Liu (@frankliuphotography)

       

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      Теги: Кения Мир животных
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