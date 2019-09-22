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      У Кенії помітили рідкісне зебреня: воно не смугасте, а – "в цяточку": фото

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      Унікальне зебреня
      Унікальне зебреня / фото Френка Лю

      Окрас тварини відрізняється від звичайного забарвлення шкіри у зебр. По-перше, у тварини набагато темніша шерсть, а також замість звичних смужок у лошати – плямки.

      Ймовірно, лоша має генетичну мутацію – псевдомеланізм. При ній у тварин проявляється аномалія в їх смуговому зразку. Так, спеціалізовані клітини, меланоцити, продукують меланін, червоний, жовтий, коричневий або чорний пігмент, який визначає колір волосся і шкіри у ссавців. У зебр меланоцити рівномірно розподілені по всій шкірі. А ось у випадку з Тірою, – всі меланоцити присутні, але сам меланін з деяких причин не проявляється правильно.

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      Річ у тім, що смужки зебри так само унікальні, як відбитки пальців, але дивне забарвлення цього малюка може бути першим зареєстрованим прикладом подібного роду. Зробити знімок унікальної зебри вдалося фотографу Френку Лю.

      Зебреня відшукали у національному парку Кенії під назвою Масая-Мара.

      У Масаї-Марі помітили генетично мутоване дитинча зебри, його назвали Тіра. Ми були одними з перших, хто відвідав Тіру! Кілька років тому був подібний випадок, однак та зебра все ж мала смужки та хвіст, що нагадував пензлик. А ось Тіра має зовсім інший окрас, що виглядає як горошок! Сподіваюсь, експерти розберуться у цій справі і незабаром поділяться цікавими відкриттями,
      – написав Френк Лю.

      Милі фото маленького Тіри:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ? Tira - The Odd One @natgeo @natgeowild @natgeoyourshot

      Публикация от Frank Liu (@frankliuphotography)

       

      blog_ava
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      Теги: Світ тварин Кенія
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