У Кенії помітили рідкісне зебреня: воно не смугасте, а – "в цяточку": фото

Окрас тварини відрізняється від звичайного забарвлення шкіри у зебр. По-перше, у тварини набагато темніша шерсть, а також замість звичних смужок у лошати – плямки.

Ймовірно, лоша має генетичну мутацію – псевдомеланізм. При ній у тварин проявляється аномалія в їх смуговому зразку. Так, спеціалізовані клітини, меланоцити, продукують меланін, червоний, жовтий, коричневий або чорний пігмент, який визначає колір волосся і шкіри у ссавців. У зебр меланоцити рівномірно розподілені по всій шкірі. А ось у випадку з Тірою, – всі меланоцити присутні, але сам меланін з деяких причин не проявляється правильно.

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Річ у тім, що смужки зебри так само унікальні, як відбитки пальців, але дивне забарвлення цього малюка може бути першим зареєстрованим прикладом подібного роду. Зробити знімок унікальної зебри вдалося фотографу Френку Лю.

Зебреня відшукали у національному парку Кенії під назвою Масая-Мара.

У Масаї-Марі помітили генетично мутоване дитинча зебри, його назвали Тіра. Ми були одними з перших, хто відвідав Тіру! Кілька років тому був подібний випадок, однак та зебра все ж мала смужки та хвіст, що нагадував пензлик. А ось Тіра має зовсім інший окрас, що виглядає як горошок! Сподіваюсь, експерти розберуться у цій справі і незабаром поділяться цікавими відкриттями,

– написав Френк Лю.

Милі фото маленького Тіри: