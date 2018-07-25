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В КГГА рассказали, когда киевлянам вернут горячую воду

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / ar.volyn.ua

Сейчас ответ на вопрос "Когда в Киеве включат горячую воду?" полностью зависит от того, проявит ли "Нафтогаз Украины" гибкость в переговорах со столичной властью.

По это 24 канала сообщила пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

Она напомнила, что в городе создали коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое стало поставщиком услуг горячей воды и теплоснабжения вместо "Киевэнерго". Но в связи с тем, что НАК "Нафтогаз" отказался заключить договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго", пока то не возьмет на себя долги "Киевэнерго", сейчас без горячей воды остались более 30% столичных домов. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 70% Киева, должны перейти к "Киевтеплоэнерго" с 1 августа.

Ответ на вопрос, когда в Киеве появится горячая вода однозначен и много раз был озвучен: когда "Нафтогаз" проявит гибкость в переговорах и договорится с нами заключить договор на поставку газа. Ситуация действительно очень серьезная. После 1 августа мы принимаем под свое управление ТЕЦ5 и ТЕЦ6 – крупнейшие в Украине ТЭЦ, которые занимаются выработкой тепловой и электрической энергии. Без газа они работать полноценно почти не будут. Мы мало того, что остаемся без тепловой энергии, то есть без горячей воды, мы еще подвергаем наш город перебоям с электроэнергией,
– сказала Грамотная.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" отказались подписывать договоры на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти 5 миллиардов гривен.

Напомним, Хозяйственный суд Киева принял решение не возлагать долг "Киевэнерго" за газ перед "Нафтогазом" на "Киевтеплоэнерго".

Теги: Новости Украины Новости Киева Ринат Ахметов Киевэнерго Нафтогаз коммунальные услуги
Источник: 24 канал
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