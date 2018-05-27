12:24
27 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 9°C
  • понедельник
    25°C 10°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, сегодня
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

В Киеве активисты С14 крушат киоски на рынке, где избили пенсионера: фото и видео

770 Читати новину українською
В Киеве активисты С14 крушат киоски на рынке, где избили пенсионера: фото и видео
/ Громадское

В воскресенье, 27 мая, в Киеве к киоску возле станции метро "Лесная, где был избит военный пенсионер, пришли представители праворадикальной организации С14. Между ними и правоохранителями вспыхнула потасовка.

Об этом сообщает "Громадское".

Напомним, 26 мая на киевском рынке возле станции метро "Лесная" группа иностранных торговцев одного из киосков побила военного пенсионера, который вступился за женщину с детьми. Мужчине сломали нос.

По информации издания, члены С14 начали крушить киоски и ломать на роллеты них. Полиции пришлось применить газ, после чего нападавшие начали бросать камни в сторону правоохранителей.

Читайте также: В полиции сообщили о столкновениях между болельщиками после финала Лиги чемпионов в Киеве

Пока остается неизвестным, действительно ли принадлежат нападавшим на пенсионера киоски, которые попали под разгром.

Отмечается, что некоторые из присутствующих начали собирать деньги с выручки, которые были в киосках. При этом эти люди заявили, что "это не мародерство".

Работница соседнего киоска сообщила, что в ее МАФе сломали роллет. Женщина плакала и рассказала, что испугалась погрома. При этом сотрудница заверила, что "с соседями никогда проблем не было".

Ранее "Громадское" также сообщило, что в воскресенье на рынке возле станции метро "Лесная" проводят демонтаж вывески киоска, возле которого был избит пенсионер. На месте также работали около 10 полицейских, которые проводили там следственные действия.

При этом закрыты все учреждения грузинской и турецкой кухни, которые, вероятно, имеют тех же собственников, и киоск, с работником которого произошел конфликт.

С14 Київ кіоски ринок сутички поліція
Фото с места столкновений С14 с правоохранителями

Київ сутички С14 поліція ринок
Члены С14 громят киоск в Киеве

Київ сутички С14 ринок кіоск

Участники погрома собрали выручку с разбитого киоска

Погром сутички Київ С14 поліція ринок кіоски
Разгром киоска на рынке в Киеве

Кіоски ринок Київ погром С14 сутички

Фото с места погрома на киевском рынке

Теги: Новости Украины столкновения Новости Киева Криминальные новости Полиция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Киев в цифрах: все, что нужно знать об истории столицы
сегодня, 12:01 Киев в цифрах: все, что нужно знать об истории столицы
Євгенія Мазур 806
За що Вища рада правосуддя покарала суддю-викривача Ларису Гольник
сегодня, 11:00 За що Вища рада правосуддя покарала суддю-викривача Ларису Гольник
Роман Маселко 246
Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? тест
сегодня, 10:03 Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? тест
219
Великое разнообразие рабочих мест, – мнение иностранца про Украину
сегодня, 08:40 Великое разнообразие рабочих мест, – мнение иностранца про Украину
Peter Santenello 1636
26 мая, 23:47 "Реал" выиграл Лигу чемпионов в Киеве: обзор матча
Ігор Саджениця 7332
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук