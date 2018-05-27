В Киеве активисты С14 крушат киоски на рынке, где избили пенсионера: фото и видео

В воскресенье, 27 мая, в Киеве к киоску возле станции метро "Лесная, где был избит военный пенсионер, пришли представители праворадикальной организации С14. Между ними и правоохранителями вспыхнула потасовка.

Об этом сообщает "Громадское".

Напомним, 26 мая на киевском рынке возле станции метро "Лесная" группа иностранных торговцев одного из киосков побила военного пенсионера, который вступился за женщину с детьми. Мужчине сломали нос.

По информации издания, члены С14 начали крушить киоски и ломать на роллеты них. Полиции пришлось применить газ, после чего нападавшие начали бросать камни в сторону правоохранителей.

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Пока остается неизвестным, действительно ли принадлежат нападавшим на пенсионера киоски, которые попали под разгром.

Отмечается, что некоторые из присутствующих начали собирать деньги с выручки, которые были в киосках. При этом эти люди заявили, что "это не мародерство".

Работница соседнего киоска сообщила, что в ее МАФе сломали роллет. Женщина плакала и рассказала, что испугалась погрома. При этом сотрудница заверила, что "с соседями никогда проблем не было".

Ранее "Громадское" также сообщило, что в воскресенье на рынке возле станции метро "Лесная" проводят демонтаж вывески киоска, возле которого был избит пенсионер. На месте также работали около 10 полицейских, которые проводили там следственные действия.

При этом закрыты все учреждения грузинской и турецкой кухни, которые, вероятно, имеют тех же собственников, и киоск, с работником которого произошел конфликт.

Учасники С14 розгромили кіоски на ринку біля «Лісової», де побили пенсіонера. Тут сталася сутичка з правоохоронцями pic.twitter.com/iZFyt8ofqe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 27 мая 2018 г.



Фото с места столкновений С14 с правоохранителями



Члены С14 громят киоск в Киеве

Участники погрома собрали выручку с разбитого киоска



Разгром киоска на рынке в Киеве

Фото с места погрома на киевском рынке