В Киеве автомобиль на "евробляхах" влетел в машину полиции охраны: фото аварии

Второе ДТП с участием полиции с начала недели. Ночью в столице автомобиль на "евробляхах" влетел в машину полиции охраны.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Читайте также: Тройное ДТП с маршруткой в Киеве: виновник скрылся с места опасной аварии

Daewoo на большой скорости врезался в автомобиль правоохранителей, а тот от удара отбросило на трамвайные пути. Никто не пострадал. За рулем Daewoo был гражданин Ливии. Пояснил, что на мокрой дороге не справился с управлением. Свою вину признал и заявил, что готов возместить убытки.

Накануне патрульная машина пострадала во время оформления ДТП.

Напомним, в ночь на 9 сентября в Киеве нетрезвая женщина устроила ДТП. Она въехала в столб, а после аварии устроила истерику: ползала на четвереньках по траве, звала кого-то и отказывалась проходить тест на содержание алкоголя.