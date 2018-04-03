В Киеве детектив НАБУ сбил человека
Ночью 2 апреля в Киеве детектив Национального антикоррупционного бюро на своем автомобиле сбил пешехода. Сейчас человек находится в больнице.
Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход", – сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
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Отмечается, что детектив НАБУ сотрудничает со следствием.
К слову, как показали результаты проведенной экспертизы, водитель управлял своим автомобилем в трезвом состоянии.
Другие обстоятельства ДТП выясняются. Изучаются видеоматериалы, проводится опрос свидетелей.