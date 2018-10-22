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      В Киеве люди заблокировали городскую электричку: фото с места протеста

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      На Троещине заблокировали движение электрички
      На Троещине заблокировали движение электрички / Фото из открытых источников

      В понедельник утром, 22 октября, в Киеве жители Троещины заблокировали железнодорожный путь, которым курсирует Городская электричка. Блокировщики требовали придерживаться графика движения и увеличить количество вагонов в поезде.

      Об этом в Facebook сообщили сами жители Троещины.

      "Поймите, нас задолбало. Жители Троещины заблокировали железнодорожные пути с требованием "дожать" вагоны до утреннего поезда городской электрички", – написала пользовательница Мария Витязь, добавив фото перекрытых путей.

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      В "Киевпастрансе" сообщили, что движение заблокировали в 8:15 и на место вызвали полицию. Однако по состоянию на 9:05 движение разблокировали, люди покинули колею и электричка поехала, сообщили в "Киевпастрансе" в комментарии "Украинской правде".

      При этом в предприятии заявили, что не по их вине возникает ситуация с задержкой электрички, на платформах скапливается много пассажиров, которых может вместить один поезд.

      Проблема не только в самих вагонах, но и в инфраструктуре, которая принадлежит "Юго-Западной железной дороге". Приоритетность в работе пути предоставляется железной дороге и ее поездам. Поэтому некоторые поезда городской электрички опаздывают не по причине, что машинист вовремя не выехал, а по причине того, что стрелки, которые переключаются на пути, переключаются с приоритетностью для скоростных поездов. Все эти поезда курсируют одной колеей. К сожалению, наши пассажиры не понимают этого,
      – сказала зампред "Киевпастранса" Людмила Сергиенко.

      Она признала, что утром 22 октября в поезде состоянию на 8:30 действительно не было одного вагона.

      "Обычно в поезде 10 вагонов в одну сторону и 10 в другую, сегодня один имел 9 вагонов по техническим причинам. И так, мы об этом не сообщали, потому что произошла внезапная поломка", –пояснила Сергиенко, отметив, что поезда обычно курсируют согласно графику.

      Однако фото жителей Троещины свидетельствуют, что утренний поезд имел лишь 4 вагона.

      Многие люди не смогли сесть в электричку, а некоторые отчаянные решили ехать на поезде снаружи.

       

      Теги: Новости Киева Новости Украины железная дорога Транспорт протесты
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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