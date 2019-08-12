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      В Киеве мусоровоз задавил мужчину: фото с места происшествия

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      В Киеве мусоровоз задавил мужчину
      В Киеве мусоровоз задавил мужчину / Информатор

      Трагический инцидент произошел в одном из спальных районов города на бульваре Верховной Рады. Мусоровоз не заметил мужчину, когда заезжал во двор задним ходом, поэтому наехал на него. От полученных травм он скончался на месте.

      По словам свидетелей, мужчина сидел на бордюре возле дома. Водитель его не видел, а остановился только тогда, когда услышал крик.

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      На место трагедии сразу приехала карета скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось – он погиб на месте. На вид пострадавшему было около 35 лет.

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      Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Новости Киева Авто Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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