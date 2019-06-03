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      В Киеве на дне озера нашли тело мужчины: что известно

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      В Киеве на дне озера нашли тело мужчины
      В Киеве на дне озера нашли тело мужчины / Galinfo.com.ua

      В Дарницком районе Киева в озере Заплавное утонул мужчина. Водолазы нашли тело на дне озера на глубине 8 метров. Причины инцидента устанавливают правоохранители.

      Вызов о том, что в акватории озера мужчина исчез из поля зрения, поступил на линию экстренных служб 2 июня в 12 часов дня. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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      Спасатели провели водолазно-поисковые работы по выявлению тела утопленника. В результате поисков на расстоянии 30 метров от берега на глубине 8 метров обнаружили тело.

      Его сразу же передали следственно-оперативной группе. Погибший мужчина – 1970-го года рождения. Причины инцидента устанавливают правоохранители.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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