В Киеве на дне озера нашли тело мужчины: что известно

В Дарницком районе Киева в озере Заплавное утонул мужчина. Водолазы нашли тело на дне озера на глубине 8 метров. Причины инцидента устанавливают правоохранители.

Вызов о том, что в акватории озера мужчина исчез из поля зрения, поступил на линию экстренных служб 2 июня в 12 часов дня. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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Спасатели провели водолазно-поисковые работы по выявлению тела утопленника. В результате поисков на расстоянии 30 метров от берега на глубине 8 метров обнаружили тело.

Его сразу же передали следственно-оперативной группе. Погибший мужчина – 1970-го года рождения. Причины инцидента устанавливают правоохранители.