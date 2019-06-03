В Киеве на дне озера нашли тело мужчины: что известно
В Дарницком районе Киева в озере Заплавное утонул мужчина. Водолазы нашли тело на дне озера на глубине 8 метров. Причины инцидента устанавливают правоохранители.
Вызов о том, что в акватории озера мужчина исчез из поля зрения, поступил на линию экстренных служб 2 июня в 12 часов дня. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Читайте также: В Киеве мужчина выпал из окна 12 этажа: фото, видео
Спасатели провели водолазно-поисковые работы по выявлению тела утопленника. В результате поисков на расстоянии 30 метров от берега на глубине 8 метров обнаружили тело.
Его сразу же передали следственно-оперативной группе. Погибший мужчина – 1970-го года рождения. Причины инцидента устанавливают правоохранители.
читайте также
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии