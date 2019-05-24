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      В Киеве под кинотеатром нашли мертвого мужчину: фото, видео

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      В Киеве под кинотеатром нашли мертвого мужчину
      В Киеве под кинотеатром нашли мертвого мужчину / Информатор

      В пятницу, 24 мая, в Киеве нашли труп мужчины. Тело находилось под входом в здание кинотеатра "Факел". На месте работали правоохранители, которые и должны установить детали инцидента.

      Инцидент произошел по адресу проспект Николая Бажана, 3а. А сам вызов на линию экстренных служб поступил около 7 утра. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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      Как предварительно утверждают правоохранители, мужчина был бездомным. Он сидел на ступеньках, потом упал и умер. К сожалению, медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть.

      Карта Киева с изображением места происшествия:

      Следственно-медицинские эксперты осмотрели тело умершего и не обнаружили следов насильственной смерти. На вид мужчине около 50-ти лет, однако его личность идентифицировать не смогли.

      Поблизу кінотеатру в Києві знайшли труп чоловіка
      Близ кинотеатра в Киеве нашли труп мужчины

      Что именно стало причиной смерти и подробности случившегося установят правоохранители. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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