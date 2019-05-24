В Києві під кінотеатром знайшли мертвого чоловіка: фото, відео

У п'ятницю, 24 травня, в Києві знайшли труп чоловіка. Тіло знаходилося під входом в будівлю кінотеатру "Факел". На місці працювали правоохоронці, які і повинні встановити деталі інциденту.

Інцидент трапився за адресою проспект Миколи Бажана, 3а. А сам виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 7-ї ранку. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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Як попередньо стверджують правоохоронці, чоловік був безхатьком. Він сидів на сходинках, згодом впав та помер. На жаль, медики, що прибули на місце події, лише констатували констатувати смерть.

Карта Києва із зображенням місця події:

Слідчо-медичні експерти оглянули тіло померлого та не виявили слідів насильницької смерті. На вигляд чоловікові близько 50-ти років, проте його особу ідентифікувати не змогли.



Поблизу кінотеатру в Києві знайшли труп чоловіка

Що саме стало причиною смерті і подробиці того, що сталося встановлять правоохоронці. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.