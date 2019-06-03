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      У Києві на дні озера знайшли тіло чоловіка: що відомо

      91 Читать новость на русском
      У Києві на дні озера знайшли тіло чоловіка
      У Києві на дні озера знайшли тіло чоловіка / Galinfo.com.ua

      У Дарницькому районі Києва в озері Заплавне потонув чоловік. Водолази знайшли тіло на дні озера на глибині 8 метрів. Причини інциденту встановлюють правоохоронці.

      Виклик про те, що в акваторії озера чоловік зникнув з поля зору, надійшов на лінію екстрених служб 2 червня о 12-й годині дня. Про це Інформатор повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС.

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      Рятувальники провели водолазно-пошукові роботи по виявленню тіла потопельника. В результаті пошуків на відстані 30 метрів від берега на глибині 8 метрів виявили тіло.

      Його відразу ж передали слідчо-оперативній групі. Чоловік, що загинув – 1970-го року народження. Причини інциденту встановлюють правоохоронці.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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