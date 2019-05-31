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      У Києві чоловік випав з вікна 12 поверху: фото, відео

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      У Києві чоловік випав з вікна 12 поверху: фото, відео
      У Києві чоловік випав з вікна 12 поверху: фото, відео / Інформатор

      У п'ятницю, 31 травня, в Києві за адресою проспект Перемоги, 88 сталась трагедія. Чоловік випав із вікна своєї квартири на 12 поверсі. Від отриманих травм він помер на місці. Правоохоронці встановлюють деталі інциденту.

      Трагедія сталася близько 10 ранку, загиблому на вигляд було 40-45 років, на момент події у квартирі із ним нікого не було. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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      Під час огляду правоохоронці помітили, що чоловік був одягнений у домашній одяг.

      Чоловік випав просто у дамашньому одязі
      Чоловік випав просто у дамашньому одязі

      Дивіться відео з місця події:

      Медики, що прибули на місце події, лише констатували смерть.

      Смерть чоловіка настала одразу
      Смерть чоловіка настала одразу

      На місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і карета "швидкої". Правоохоронці встановлюють, чи було падіння нещасним випадком.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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