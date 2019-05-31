В Киеве мужчина выпал из окна 12 этажа: фото, видео

В пятницу, 31 мая, в Киеве по адресу проспект Победы, 88 произошла трагедия. Мужчина выпал из окна своей квартиры на 12 этаже. От полученных травм он скончался на месте. Правоохранители устанавливают детали инцидента.

Трагедия произошла около 10 утра, погибшему на вид было 40-45 лет, на момент происшествия в квартире с ним никого не было. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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Во время осмотра правоохранители заметили, что мужчина был одет в домашнюю одежду.

Мужчина выпал прямо в домашней одежде

Смотрите видео с места события:

Медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть.



Смерть мужчины наступила сразу

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и карета "скорой". Правоохранители устанавливают, было ли падение несчастным случаем.