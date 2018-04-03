В Киеве на суд привезли активиста Майдана Бубенчика: известная суть дела

На Львовщине правоохранители задержали активиста Майдана Ивана Бубенчика и привезли его в Киев. Сейчас Бубенчик находится в Печерском райсуде Киева и ожидает заседание по избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на самого Бубенчика.

В свою очередь Режиссер Владимир Тихий сообщил, что Бубенчику инкриминируют убийство двух сотрудников МВД, совершенное 20 февраля 2014 года на Майдане.

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Однако, по словам режиссера, до сих пор прокуроры не предоставили подозрение адвокату Бубенчика.

Кто такой Иван Бубенчик? Был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, с которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с Майдана. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.