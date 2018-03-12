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В Киеве на вокзале нашли тело военнослужащего, который воевал на Донбассе

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В Киеве нашли мертвого военнослужащего
В Киеве нашли мертвого военнослужащего / Фото из открытых источников

На железнодорожном вокзале Киева найдено тело военнослужащего из Черновицкой области Виталия Вяльцева, который воевал на Донбассе. На теле мужчины заметны следы избиения.

Об этом сообщает "Молодой буковинец".

По словам военного комиссара Черновицкой области Владимира Шведюка, военнослужащий был найден еще в субботу, 10 марта. Известно, что Вяльцев находился в отпуске в селе Погореловка Заставновского района и возвращался на ротацию.

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Военный комиссар также рассказал, что Вяльцев служил в 10-й бригаде под Попасной на Луганщине, а призывался из Кицманя. Жил военный в Погореловке, где и находился в отпуске. Родителей у бойца нет, есть только сестра. Без отца остались 2 детей.

"К сожалению, военнослужащий не доехал до своей бригады. В Киев поехала его бывшая жена на опознание. Сейчас продолжаются следственные действия. Когда доставят тело – еще неизвестно", – отметил Шведюк.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Жертвы Новости Киева Новости Черновцов
Источник: 24 Канал
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