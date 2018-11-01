В Киеве общественные активисты пообщались наедине с Ангелой Меркель: детали встречи

1 ноября в Киеве общественные активисты пообщались с Ангелой Меркель. В частности, Ольга Айвазовская из сети "Опора", Ярослав Юрчишин из "Transparency International" и Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Об этом рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в прямом эфире 24 каналу.

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По словам активистки, встреча была очень закрытой, на которой присутствовали лишь госпожа Меркель, ее советники и украинские активисты. "В общем, мы говорили о выборах и антикоррупции в Украине. Она подчеркнула, что именно в антикоррупции очень важно защитить реформы и реформаторов, а также чрезвычайно важно защитить активистов, которые пытаются контролировать власть и на которых осуществляются атаки.

Как отметила Каленюк, активисты рассказали о нападении на Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой. Госпожа Меркель очень прониклась этой ситуацией и передала Екатерине искренние поздравления и выздоровление.

Относительно нападений на активистов, то Меркель понимает, что это связано с тем, что они пытаются контролировать власть. Ее первым вопросом было: "Кто за этим стоит?", на что мы ей объяснили, что за этим могут стоять даже правоохранительные органы. В частности, я назвала пример нападения на Виталия Шабунина из нашей организации, где мы обнаружили следы МВД и Арсена Авакова,

– заявила Каленюк.

Активистка рассказала, что они подарили канцлеру Германии футболку с символической надписью "Кто напал на Екатерину Гандзюк". "Вообще мы получили приятные впечатления от общения с Ангелой Меркель, хочу отметить, что она была в Киеве только один день, поэтому для нас это очень большая честь, что Ангела выделила часть своего времени для встречи с активистами. Для политики ее уровня это очень серьезный шаг, – сказала Каленюк.

Напомним, 1 ноября Ангела Меркель посетила Киев, где встретилась с Порошенко, Гройсманом и главами парламентских фракций. Какими были главные темы переговоров и о чем канцлер Германии договорилась с украинским руководством – читайте в обзоре 24 канала.