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      В Киеве патрульные устроили "голливудскую погоню" за Mercedes: появилось видео

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      В Киеве патрульные устроили погоню за авто-нарушителем
      В Киеве патрульные устроили погоню за авто-нарушителем / Фото из открытых источников

      В сети появилось видео, как патрульный автомобиль гонится за Mercedes, который нарушил правила дорожного движения, и таранит его во время погони. Впоследствии иномарка сгорела дотла, однако никто не пострадал. Отметим, происшествие случилось еще 18 сентября.

      Соответствующее видео опубликовали в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

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      Известно, что после того, как Mercedes нарушил ПДД, его догнали патрульные и дали сигнал об остановке. Однако, водитель автмобиля проигнорировал сигнал и начал убегать от полицейских.

      Началась погоня, которая продолжалась вплоть до Воздухофлотского проспекта, где водитель Mercedes не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате ДТП автомобиль начал гореть. К счастью, обошлось без пострадавших,
      – говорится в сообщении.

       

      Такой поступок патрульных вызвал восторг у пользователей сети, которые пишут, что копы молодцы, что смогли профессионально задержать нарушителя и предотвратили вероятные угрозы для рядовых людей.

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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