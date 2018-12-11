В Киеве патрульные устроили "голливудскую погоню" за Mercedes: появилось видео

В сети появилось видео, как патрульный автомобиль гонится за Mercedes, который нарушил правила дорожного движения, и таранит его во время погони. Впоследствии иномарка сгорела дотла, однако никто не пострадал. Отметим, происшествие случилось еще 18 сентября.

Соответствующее видео опубликовали в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

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Известно, что после того, как Mercedes нарушил ПДД, его догнали патрульные и дали сигнал об остановке. Однако, водитель автмобиля проигнорировал сигнал и начал убегать от полицейских.

Началась погоня, которая продолжалась вплоть до Воздухофлотского проспекта, где водитель Mercedes не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате ДТП автомобиль начал гореть. К счастью, обошлось без пострадавших,

– говорится в сообщении.

Такой поступок патрульных вызвал восторг у пользователей сети, которые пишут, что копы молодцы, что смогли профессионально задержать нарушителя и предотвратили вероятные угрозы для рядовых людей.