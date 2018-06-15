В Киеве произошло масштабное ДТП: авария парализовала выезд из столицы

Вечером 15 июня в Киеве на проспекте Победы вблизи станции метро "Святошино" произошла масштабная ДТП. Авария с участием шести автомобилей парализовала выезд из столицы. В ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали.

Об этом сообщают в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

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"Около 19:30, на проспекте Победы произошла масштабная авария с участием сразу 6 автомобилей: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo и грузовика DAF. Пока доподлинно неизвестно как именно произошла авария, но без пострадавших не обошлось", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после аварии фура перекрыла движение по проспекту в направлении станции метро "Житомирская". Вследствие этого образовался большой затор.



Результаты масштабного ДТП в Киеве



Авария произошла около 19:30





ДТП произошло на проспекте Победы вблизи станции метро "Святошино"



В ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали



Авария парализовала выезд из столицы