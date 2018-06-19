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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве в результате поджога сгорели два автомобиля: фото и видео

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Поджог авто
Поджог авто / www.bagnet.org

В ночь с понедельника на вторник, 19 июня, в Киеве в Деснянском районе неизвестные сожгли сразу два автомобиля, пострадавших нет.

Об этом говорится на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

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В результате поджога пострадали автомобили Volkswagen и Geely.

"Утро начинается не с кофе: поджог двух автомобилей в Киеве на Лесном массиве. Под утро во дворах жилых домов на улицах Маршала Жукова и Лесном проспекте горело два автомобиля", – говорится в сообщении.

Указано, что на месте работали спасатели ГСЧС и полиция.

Пресс-служба ГУ ГСЧС в городе Киеве сообщает, что 19 июня в 00:38 часов в столичную Службу спасения также поступало еще одно сообщение о том, что в Печерском районе загорелась машина. На место происшествия были немедленно отправлены бойцы 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, возгорание возникло в припаркованном микроавтобусе марки РАФ. В 01:06 пожарные ликвидировали возгорание.

Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Криминальные новости Авто Новости Киева
Источник: 24 Канал
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