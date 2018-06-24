В Киеве владелец ресторана расстрелял посетителей: есть жертвы

В ночь на 24 июня в одном из ресторанов Киева, который располагается в Оболонском районе столицы, владелец заведения расстрелял трех человек.

Об этом сообщает "Еспресо TV".

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Как отмечается со ссылкой на полицию, у владельца ресторана возник конфликт с компанией из нескольких мужчин и женщин, которые здесь отдыхали, – именно это и стало поводом к стрельбе.

По словам 60-летнего владельца ресторана, клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также здесь работает.

"В разгар спора владелец достал пистолет ПМ и начал стрелять. Один из отдыхавших мужчин, получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двоих с ранениями госпитализировали врачи. Стрелявший задержан. На месте происшествия работает следственная группа", – добавляют журналисты.

Напомним, недавно в Черкассах полицейские в состоянии алкогольного опьянения открыли огонь по молодым ребятам, с которыми у них до этого возник конфликт.